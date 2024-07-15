Нет слов Александр Роднянский

15.07.2024, 12:08

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Александр Роднянский

Этот текст — несомненный символ идеологии, которую внедряют в России.

Я не могу не написать об этом тексте. Он меня потряс.

Ниже фрагмент статьи на сайте «Царьград». Написано после трагедии Охматдета. Автор Андрей Перла.

«…Таких врагов нельзя считать людьми. Надо отдать себе отчет — просто и страшно: на той стороне нет людей. Ни одного человека. Наши ракеты не убивают людей. Ни одного человека. Там не люди.

Если мы не примем это как данность, если мы не запретим себе считать их людьми, жалеть их, беречь их — мы ослабим себя. Мы ограничим свои возможности спасать своих детей. Мы затрудним себе путь к Победе.

<…> единственный способ справиться с террором состоит в истреблении террористов и внушении ужаса тому социуму, который террористов порождает.

Если цель СВО — обеспечить безопасность России, денацифицировать и демилитаризировать Украину, то путь к этой цели таков: уцелевшие нацисты и вся их родня должны в панике бежать на Запад. За польскую границу. Из-под обстрелов. Из руин своих городов и домов. Теряя на ходу желто-синие флаги и тапочки.

Гуманность? Единственный достойный вариант гуманности описал основатель «Царьграда» Константин Малофеев:

«Кто-то еще говорит о необходимости переговоров с террористами. Никаких переговоров с ними не может быть. Не о чем разговаривать. И никакой защиты от террора не может быть, кроме единственного решения: нанести удар самым мощным имеющимся у нас оружием по вражеским городам. Из гуманности можно за 48 часов предложить начать эвакуацию в сторону Польши».

Так что — просто и страшно, но не надо оправдываться за попадание в детскую больницу. Надо сказать: хотите, чтобы это прекратилось? Сдавайтесь. Капитулируйте. И тогда мы, может быть, вас пощадим».

У меня нет слов. Только омерзение. Слова нашел лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов:

«Думаю, такой текст впервые написан с использованием русского языка.

Наверное, даже философ Ильин брезгливо отшвырнул бы этот фашистский стиль. Но это написано. Это опубликовано зарегистрированным в Минюсте каналом «Царьград». На это не последовали аресты, блокировки, предупреждения.

Этот текст — несомненный символ идеологии, которую внедряют в России».

Александр Роднянский, Telegram

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