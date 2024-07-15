«Представляете, как нам повезло»
- 15.07.2024, 12:12
Ураган в Быхове чудом не повредил пассажирский поезд.
На станции Лучино, расположенной в 16 километрах от Быхова, ураган повалил несколько деревьев на товарный железнодорожный состав, обратил внимание Telegram-канал «Хартия-97%».
В это же время на второй ветке ехал пассажирский поезд, который вовремя остановился, благодаря чему никто из пассажиров не пострадал.
Женщина, которая снимала происшествие на видео, поделилась своими эмоциями:
«Представляете, как нам повезло», — говорит она. «Это какой-то ужас, представляете, как нас пронесло?»