Forbes: Россияне истерят из-за Як-52, которым сбивают их БПЛА
- 15.07.2024, 12:15
Не знают, как противодействовать таким маленьким самолетам.
Россиянам очень надоел Як-52, который ведет успешные воздушные бои с российскими разведывательными беспилотниками.
Как пишет Forbes, за три месяца двое авиаторов на маленьком самолете уничтожили по меньшей мере 12 российских БПЛА. Российские военные блогеры призывают его сбить.
Проблема для оккупантов в том, что Як-52 трудно сбить по той же причине, почему он эффективно уничтожает дроны - прочный и незаметный.
«Винтовой Як-52 не рисует большой картины на экранах радаров блокированных российских батарей ПВО большой дальности. И даже если вы повредите Як-52, скажем, протаранив его беспилотником, экипаж все равно сможет посадить самолет. Ранее в этом месяце другой российский блогер пожаловался на то, что экипаж Як-52 «обстреливал наши БПЛА, как будто это тир» над городом Одесса на юге Украины», - пишет издание.
Украинцы начали использовать Як-52 для охоты на дроны еще в апреле этого года. Эксперимент сработал настолько хорошо, что украинская разведка начала уничтожать БПЛА россиян с другого маленького самолета - «Аэропракт А-22». Успешная практика вдохновила на новую тактику борьбы с беспилотниками. В то же время россияне теряют терпение, поскольку их потери только растут.
«Як-52 летал над Одессой и неделю с высокой эффективностью сбивал наши разведывательные БПЛА, чем вызвал смех в некоторых кругах. Операторам БПЛА и нам это уже давно не смешно», - жалуется один из российских милблогеров.
Однако пока непонятно, как противодействовать таким маленьким самолетам. Зона их патрулирования далеко от ближайших позиций РФ, а российская ПВО не сможет достать их из-за расстояния. Кроме того, радарами их также трудно обнаружить.
Российские операторы тех же беспилотников, за которыми охотится экипаж Як-52, могли попытаться протаранить украинский самолет, что не было бы чем-то новым. За 28 месяцев войны российские и украинские экипажи сбивали вражеские беспилотники, направляя на них свои дроны.
Но одно дело, когда два беспилотника, каждый весом всего несколько десятков килограмм и другое дело разбить 20-килограммовый беспилотник ZALA об 1,5-тонный Як-52.