Аргентина побила рекорд по количеству титулов на Copa America 15.07.2024, 12:27

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В финале аргентинские футболисты победили колумбийцев.

Футболисты сборной Аргентины победили команду Колумбии в Майами и второй раз подряд завоевали Кубок Америки.

Матч начался почти с полуторачасовой задержкой из-за давки на стадионе.

Победный мяч забил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, ставший лучшим бомбардиром Copa America-2024 с 5 голами.

Аргентина установила рекорд по количеству титулов на Кубках Америки (16), обойдя Уругвай (15). Колумбия второй раз остановилась в шаге от чемпионства.

Самым ценным игроком Кубка Америки-2024 признан атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес.

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