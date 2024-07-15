Аргентина побила рекорд по количеству титулов на Copa America
- 15.07.2024, 12:27
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В финале аргентинские футболисты победили колумбийцев.
Футболисты сборной Аргентины победили команду Колумбии в Майами и второй раз подряд завоевали Кубок Америки.
Матч начался почти с полуторачасовой задержкой из-за давки на стадионе.
Победный мяч забил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, ставший лучшим бомбардиром Copa America-2024 с 5 голами.
Аргентина установила рекорд по количеству титулов на Кубках Америки (16), обойдя Уругвай (15). Колумбия второй раз остановилась в шаге от чемпионства.
Самым ценным игроком Кубка Америки-2024 признан атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес.