Печальный рекорд: за воскресенье в Беларуси утонули 20 человек 1 15.07.2024, 12:31

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Среди погибших есть ребенок.

В воскресенье, 14 июля, на воде были спасены 16 человек, из которых шесть — несовершеннолетние. Среди утонувших числятся 19 взрослых и один ребенок, сообщает Общество спасения на водах (ОСВОД).

По данным спасателей, основными причинами утоплений летом являются купание в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил поведения на воде, а также халатность взрослых, которые позволяют детям плавать в водоемах без присмотра. Еще одной причиной является купание на несанкционированных пляжах.

По всей стране оборудованы десятки официальных пляжей, на которых разрешено купаться, и только в столице их насчитывается 25.

МЧС подчеркивает, что для предотвращения трагедий на водоемах необходимо соблюдать правила безопасности: купаться только в специально отведенных местах, не использовать для плавания матрасы, камеры и другие подручные средства, не нырять в незнакомых местах и не употреблять алкоголь при отдыхе у водоемов.

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