Печальный рекорд: за воскресенье в Беларуси утонули 20 человек

Печальный рекорд: за воскресенье в Беларуси утонули 20 человек1
- 15.07.2024, 12:31
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Среди погибших есть ребенок.
В воскресенье, 14 июля, на воде были спасены 16 человек, из которых шесть — несовершеннолетние. Среди утонувших числятся 19 взрослых и один ребенок, сообщает Общество спасения на водах (ОСВОД).
По данным спасателей, основными причинами утоплений летом являются купание в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение правил поведения на воде, а также халатность взрослых, которые позволяют детям плавать в водоемах без присмотра. Еще одной причиной является купание на несанкционированных пляжах.
По всей стране оборудованы десятки официальных пляжей, на которых разрешено купаться, и только в столице их насчитывается 25.
МЧС подчеркивает, что для предотвращения трагедий на водоемах необходимо соблюдать правила безопасности: купаться только в специально отведенных местах, не использовать для плавания матрасы, камеры и другие подручные средства, не нырять в незнакомых местах и не употреблять алкоголь при отдыхе у водоемов.