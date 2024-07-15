Покушение на Трампа: эксперты рассказали, чем были вооружены снайперы Секретной службы США 6 15.07.2024, 12:39

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Сотрудники федеральной службы мгновенно отреагировали на угрозу, развернув снайперскую команду.

Бывший президент США Дональд Трамп 13 июля едва избежал покушения на свою жизнь во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В связи с происшествием западные специалисты дают оценки действиям сотрудников Секретной службы США и, в частности, команде снайперов, которые и нейтрализовали стрелка. Детальнее об этом пишут обозреватели Army Recognition.

По последним данным, стрелок был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, известной своей высокой скорострельностью и точностью ведения огня. Обозреватели отметили тот факт, что оружие было модифицировано, что повысило его огневые возможности. Это подчеркивает постоянную проблему контроля таких модификаций, несмотря на усилия регулирующих органов.

Характеристики AR-15

конструкция – легкая самозарядная винтовка с воздушным охлаждением и газоотводной автоматикой;

калибр - патроны 223 Remington или 5.56 НАТО;

особенности – модульная конструкция, позволяющая легко настраивать винтовку с помощью различных аксессуаров;

дальность стрельбы – 500-600 м, в зависимости от конфигурации и используемых боеприпасов.

«Адаптивность AR-15 в сочетании с ее высокой скорострельностью в ее военных вариантах также сделала ее предметом споров в дискуссиях о контроле над оружием, особенно в контексте его использования в нескольких массовых расстрелах», — подчеркнули эксперты.

Легкая полуавтоматическая винтовка AR-15

Снайперское оружие спецслужб

Секретная служба США, обученная скорейшему реагированию, немедленно развернула снайперскую команду для нейтрализации угрозы. В этом случае снайпер использовал винтовку Mk13, оснащенную оптическим прицелом Nightforce ATACR 7-35x56 и дальномером RAPTAR.

Снайперская винтовка Mk13 – это высокоточное оружие дальнего действия, которое используют преимущественно вооруженные силы США. Она основана на винтовке с продольно-скользящим затвором Remington 700, конструкция которой славится своей надежностью и точностью, и была специально модифицирована для соответствия жестким требованиям военных операций.

калибр - .300 Winchester Magnum (Win Mag);

особенности — тяжело плавающий ствол, возможность установки современных оптических прицелов, сошек для устойчивости и глушителя для снижения шума и дульной вспышки;

дальность стрельбы – около 1 100 м, с возможностью точной стрельбы на больших дистанциях.

Снайперская винтовка Мк13

Аналитики пишут, что эта попытка убийства не изолирована в контексте угроз, с которыми сталкивается Дональд Трамп. Однако инцидент подчеркивает сохраняющиеся и изменяющиеся проблемы, с которыми сталкиваются органы безопасности при защите высокопоставленных политических деятелей на фоне растущей политической поляризации и экстремизма.

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