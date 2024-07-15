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Покушение на Трампа: эксперты рассказали, чем были вооружены снайперы Секретной службы США

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  • 15.07.2024, 12:39
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Покушение на Трампа: эксперты рассказали, чем были вооружены снайперы Секретной службы США

Сотрудники федеральной службы мгновенно отреагировали на угрозу, развернув снайперскую команду.

Бывший президент США Дональд Трамп 13 июля едва избежал покушения на свою жизнь во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В связи с происшествием западные специалисты дают оценки действиям сотрудников Секретной службы США и, в частности, команде снайперов, которые и нейтрализовали стрелка. Детальнее об этом пишут обозреватели Army Recognition.

По последним данным, стрелок был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, известной своей высокой скорострельностью и точностью ведения огня. Обозреватели отметили тот факт, что оружие было модифицировано, что повысило его огневые возможности. Это подчеркивает постоянную проблему контроля таких модификаций, несмотря на усилия регулирующих органов.

Характеристики AR-15

конструкция – легкая самозарядная винтовка с воздушным охлаждением и газоотводной автоматикой;

калибр - патроны 223 Remington или 5.56 НАТО;

особенности – модульная конструкция, позволяющая легко настраивать винтовку с помощью различных аксессуаров;

дальность стрельбы – 500-600 м, в зависимости от конфигурации и используемых боеприпасов.

«Адаптивность AR-15 в сочетании с ее высокой скорострельностью в ее военных вариантах также сделала ее предметом споров в дискуссиях о контроле над оружием, особенно в контексте его использования в нескольких массовых расстрелах», — подчеркнули эксперты.

Легкая полуавтоматическая винтовка AR-15

Снайперское оружие спецслужб

Секретная служба США, обученная скорейшему реагированию, немедленно развернула снайперскую команду для нейтрализации угрозы. В этом случае снайпер использовал винтовку Mk13, оснащенную оптическим прицелом Nightforce ATACR 7-35x56 и дальномером RAPTAR.

Снайперская винтовка Mk13 – это высокоточное оружие дальнего действия, которое используют преимущественно вооруженные силы США. Она основана на винтовке с продольно-скользящим затвором Remington 700, конструкция которой славится своей надежностью и точностью, и была специально модифицирована для соответствия жестким требованиям военных операций.

калибр - .300 Winchester Magnum (Win Mag);

особенности — тяжело плавающий ствол, возможность установки современных оптических прицелов, сошек для устойчивости и глушителя для снижения шума и дульной вспышки;

дальность стрельбы – около 1 100 м, с возможностью точной стрельбы на больших дистанциях.

Снайперская винтовка Мк13

Аналитики пишут, что эта попытка убийства не изолирована в контексте угроз, с которыми сталкивается Дональд Трамп. Однако инцидент подчеркивает сохраняющиеся и изменяющиеся проблемы, с которыми сталкиваются органы безопасности при защите высокопоставленных политических деятелей на фоне растущей политической поляризации и экстремизма.

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