Уникальные суперкары и гоночные авто разбили на глазах тысяч зрителей

Уникальные суперкары и гоночные авто разбили на глазах тысяч зрителей1
- 15.07.2024, 12:47
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Стоимость некоторых разбитых автомобилей превышает миллион долларов.
Фестиваль скорости в Гудвуде (Великобритания) славится не только эксклюзивными авто, но и частыми ДТП с их участием. Не стало исключением и автошоу 2024 года, где на глазах тысяч посетителей разбили дорогой трековый Lotus, винтажный раллийный Subaru и гоночный Audi. Как пишет focus.ua, видео с авариями публикуют на Youtube.
Сначала в Гудвуде разбили уникальный Lotus Evija X. Суперкар занесло уже на старте демонстрационного заезда. Он врезался в отбойник и разбил переднюю часть.
Стоит отметить, что разбитый суперкар Lotus Evija X существует в единственном экземпляре. 2000-сильный электромобиль Lotus Evija подготовили для заезда на автодроме Нюрюругринг. Авто проехало круг за 6 минут 24 секунды — это третий результат за всю историю трассы.
Во втором ДТП спортпрототип Audi R8 занесло в повороте и он врезался в ограждение из соломы задней частью. Впрочем, скорость была относительно небольшой, поэтому гоночное авто стоимостью более миллиона долларов не очень пострадало.
Впоследствии, знаменитый американский гонщик Трэвис Пастрана не справился с управлением 862-сильного тюнингованного Subaru Family Huckster. Авто не вписалось в поворот и едва не влетело в группу фотографов — его остановили барьеры из соломы. У Subaru пострадала передняя часть.