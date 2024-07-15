Уникальные суперкары и гоночные авто разбили на глазах тысяч зрителей 1 15.07.2024, 12:47

1,854

Стоимость некоторых разбитых автомобилей превышает миллион долларов.

Фестиваль скорости в Гудвуде (Великобритания) славится не только эксклюзивными авто, но и частыми ДТП с их участием. Не стало исключением и автошоу 2024 года, где на глазах тысяч посетителей разбили дорогой трековый Lotus, винтажный раллийный Subaru и гоночный Audi. Как пишет focus.ua, видео с авариями публикуют на Youtube.

Сначала в Гудвуде разбили уникальный Lotus Evija X. Суперкар занесло уже на старте демонстрационного заезда. Он врезался в отбойник и разбил переднюю часть.

Стоит отметить, что разбитый суперкар Lotus Evija X существует в единственном экземпляре. 2000-сильный электромобиль Lotus Evija подготовили для заезда на автодроме Нюрюругринг. Авто проехало круг за 6 минут 24 секунды — это третий результат за всю историю трассы.

Во втором ДТП спортпрототип Audi R8 занесло в повороте и он врезался в ограждение из соломы задней частью. Впрочем, скорость была относительно небольшой, поэтому гоночное авто стоимостью более миллиона долларов не очень пострадало.

Впоследствии, знаменитый американский гонщик Трэвис Пастрана не справился с управлением 862-сильного тюнингованного Subaru Family Huckster. Авто не вписалось в поворот и едва не влетело в группу фотографов — его остановили барьеры из соломы. У Subaru пострадала передняя часть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com