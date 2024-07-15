«Все были уверены, что поезд перевернется» 15.07.2024, 12:59

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Как гомельчанин пережил вчерашний апокалипсис в дороге.

Гомельчанин Павел пережил вчерашний ураган в поезде, следовавшем из Минска в Гомель. Отправился состав по расписанию — в 14.57, но дальше погода внесла свои коррективы и люди больше семи часов добирались до Гомеля. Об этом Павел рассказал «Сильным Новостям».

— Все были уверены, что поезд перевернется. Мы сперва врезались в дерево на скорости 120 километров в час, которое уже лежало на путях, начали тормозить, и на наш поезд упало еще три-четыре очень больших дерева. Потом начало штормить. В деревне, что была видна из окна, начало срывать крыши. Обломало вообще все макушки на деревьях. Это длилось минут 10−15. Потом стихло. Мы остались стоять, — рассказал мужчина.

По его словам, машинисты начали снимать правый бок поезда, который разбило ветками. Позже приехал человек с бензопилой, который освободил поезд, но из-за повреждений дальше ехать состав не смог. И опять нужно было ждать: на этот раз — тепловоз из Жлобина, чтобы дотянуть поезд до Гомеля.

— Спустя два часа тепловоз приехал. Его цепляли час. Потом поехали. Через километр стали, потому что тормоза у «Штадлера» были зажаты. Машинист снял шланг с состава и подцепил к тепловозу. Мы поехали. Проехали еще два-три километра и опять стали. Раз пять мы трогались и снова становились. В Гомель прибыли только в 22.20. От персонала не было вообще никакой информации, просто ноль, — делится мужчина.

По его словам, за эти семь часов людей не выпускали на улицу, света в салоне не было, а туалеты не работали.

— Но пассажиры оказались на удивление терпеливыми. Две девушки персонала оказались очень устойчивыми к стрессовым ситуациям. Им отдельное спасибо. Нужно что-то предпринимать. БелЖД игнорировало ситуацию, — отмечает Павел.

Как заявила пресс-служба Белорусской железной дороги, задержка поездов вчера составляла от одного до трех часов. Больше всего пострадали следующие участки: Калинковичи — Жлобин, Калинковичи — Житковичи, Калинковичи — Словечно, Жлобин — Гомель.

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