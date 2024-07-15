В Слониме мужчину судят за насилие в армии
- 15.07.2024, 13:08
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Вероятно — дедовщина.
В суде Слонимского района 10 июля начали судить Павла Плиско. Дело начали по ст. 443 ч. 1 УК «Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности».
Судья — Оксана Онуфреня.
Обстоятельства дела неизвестны, сообщает hrodna.life со ссылкой на Telegram- канал «Право имеют».
Ст. 443 УК возбуждается за:
Насилие, издевательство над лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, либо жестокое обращение с ним, либо незаконное лишение его свободы, либо принудительное использование лица, на которое распространяется статус военнослужащего, в личных интересах, либо вымогательство или отобрание у него предметов военного довольствия, совершенные лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, не состоящим в отношении подчиненности с потерпевшим.
Судя по всему, дело в дедовщине — конфликт произошел между равными людьми, не начальником и подчиненным.
За это грозит до четырех лет лишения свободы.
В Слониме расположена 11-я гвардейская отдельная механизированная бригада — войсковая часть 33 933.