Американская трагедия 1 Дмитрий Тузов

15.07.2024, 13:15

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Американцам нужно понять свою ответственность за судьбу мира.

Почему американцы выдвигают в президенты тех же двух политиков, которые уже занимали Овальный кабинет — трудно понять. Для меня Америка всегда была символом новых возможностей для более трехсот миллионов людей. Среди которых точно найдутся достойные лидеры, которые способны возглавить крупнейшую и самую мощную демократию мира в эти темные времена. Во времена, когда Россия разрушает систему безопасности, существовавшую после 2-й Мировой и открыто убивает людей, жжет электростанции, детские больницы и уничтожает представление о людях, как существах, склонных к гуманизму. А Китай, с улыбкой Си Цзиньпина, цинично сопровождает и тихо поддерживает этот российский разбой и бандитизм. Пытаясь при этом выглядеть почтенным и зарабатывать огромные деньги на рынках Северной Америки и объединенной Европы — то есть, тех стран, которым бросает вызоджв и на которые натравливает своего озверевшего российского партнера.

И при таких условиях на пост лидера США снова номинируются Байден и Трамп?! Это действительно серьезная проблема. Человек, который дважды за день путает фамилии Зеленского и Путина и называет своего вице-президента Трампом, уже вряд ли станет 47-м президентом США. Ну потому что это уже будет полнейший сюрреализм. А концепция изоляции Америки и сосредоточения большой страны на проблеме забора с Мексикой приведет к 3-й Мировой войне. Глобальной войне по «полной программе».

Американская трагедия с политиками, которые могут стать кандидатами в президенты, выходит далеко за пределы самой Америки. Как европейская трагедия времен Чемберлена и Даладье развязала руки Адольфу Гитлеру и сожгла Европу в пламени войны. Слабые политики тех времен, попавшие на вершину власти явно не в свое время, когда была потребность в жестких, принципиальных лидерах, не осознавали своей немощности и лишь бессильно сопровождали движение собственного мира в пропасть.

Конечно, это дело американцев — выбирать себе президентов. Я лишь хочу, чтобы этот человек был способен нести бремя темных времен. Тяжелое бремя. И дать надежду другим народам планеты, что совместными усилиями мы преодолеем эту катастрофу насилия, диктатуры и разрушений, которая уже стала государственной политикой не только России.

По моему мнению, президентом США должен быть человек, который точно помнит имя своего вице-президента. И не путает его с фамилией своего политического конкурента. И это должен быть человек, который сосредоточится на эффективном управлении государством, а не на судебных процессах и сексуальных скандалах (я — за секс, главное, чтобы он не отвлекал от главной миссии).

Конечно, при любых обстоятельствах мы будем бороться. Но нам будет очень трудно, если США будут исчезать с поля боя таким образом, как они это сделали в Афганистане. Потому что тогда на планете найдется не только Путин, которого эта картина растворения демократической силы в воздухе будет вдохновлять на войну и переформатирование мира под свои нужды. Тем более, что «ось зла» уже сформирована. Под руководством России это чудовище уже простирается от Ирана до Северной Кореи.

Надеюсь, американцы поймут свою ответственность за судьбу мира. И что Америка сможет стать в этом мире великой снова только при условии, что этот мир свободы и ценностей будет существовать в принципе. И его у нас не отберут те, кто выжигает цивилизацию целыми городами и стреляет ракетами по детским больницам. И их друзья, которые наблюдают за всем этим с хладнокровной улыбкой. Ведь при этом разрушается не только бетон. Но и человеческая мораль и базовые принципы существования человечества.

Дмитрий Тузов, «Фейсбук»

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