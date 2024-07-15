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Покушение на Трампа: CNN рассказал важный факт из биографии стрелка

  • 15.07.2024, 13:35
  • 2,512
Покушение на Трампа: CNN рассказал важный факт из биографии стрелка

Он многое объясняет.

20-летний Томас Мэтью Крукс, который 14 июля совершил покушение на 45-го президента США Дональда Трампа, был членом клуба спортсменов со стрельбищем на 180 метров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление адвоката Роберта Бутея.

Адвокат подтвердил, что Крукс входил в клуб, но сказал, что на фоне роасследования там «не могут давать никаких дополнительных комментариев».

«Клуб полностью осуждает бессмысленный акт насилия, который произошел вчера. Клуб также выражает свои самые искренние соболезнования семье Комператоре [во время покушения погиб пожарный Кори Комператоре] и молится за всех пострадавших, включая бывшего президента», — сказал адвокат.

По данным CNN и экспертов-криминалистов, стрелок находился на расстоянии около 110−150 метров от трибуны.

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