Выросло число жертв вчерашней непогоды на юге Беларуси 15.07.2024, 13:37

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Погибли четыре человека, травмированы пятеро.

Четыре человека погибли накануне на юге Беларуси от упавших деревьев и элементов кровель. Виной всему стала непогода и сильный ветер. Двое из погибших — это дети. Мальчика придавило деревом в оздоровительном лагере в Речицком районе, на пятилетнюю девочку и ее маму упала береза в Могилёвском районе. Еще четыре ребенка и один взрослый получили травмы, пишет euroradio.fm.

Всего спасатели насчитали вчера по стране более 800 случаев падения деревьев. В Гомельской области пострадали 249 населенных пунктов, в Брестской области — 12, Могилевской — 7. Ветер повредил кровли 586 жилых домов, 7 объектов соцкультбыта и 146 сельскохозяйственных зданий. К прмеру, в Добруше ветер сорвал утеплитель с торца многоквартирного жилого дома на площади около 50 кв. м.

«По результатам визуального обследования несущие конструкции дома не повреждены», — отметили в МЧС.

В Гомельской области часть населенный пунктов еще сегодня утром оставались без воды и электричества. От непогоды, в частности, серьезно пострадал Мозырский район. Сюда были стянуты аварийные бригады с соседних районов, пишет «Флагшток». Местный водоканал организовал подвоз воды, но только по двум адресам: ко Дворцу культуры «Строитель» и к рынку «Привоз». «На 100-тысячный город всего две машины с водой?», — спрашивали местные жители в чатах. Мозырский райисполком тем временем заявил, что «ситуация находится на контроле».

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