Орбан направил лидерам ЕС свой «мирный план»1
- 15.07.2024, 13:43
Однако признался, что и Украина, и Россия настроены воевать дальше.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после своих вояжей в Украину, РФ и Китай ознакомил лидеров ЕС с результатами своей «миротворческой миссии» и «мирными» предложениями Будапешта.
Об этом в интервью венгерской проправительственной газете Magyar Nemzet заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает «Европейская правда».
В частности, он отметил, что «план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС».
Балаж Орбан рассказал, что из поездок венгерского премьера в Киев и Москву «стало понятно, что Украина и Россия очень решительно настроены воевать».
«И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы», – указал он.
После этого, по словам Орбана, Венгрия начала переговоры с потенциальными посредниками: Китаем, Турцией и Дональдом Трампом.
«Но европейцы и нынешняя администрация США выступают за продолжение войны. Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результате первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления», – сказал он.
Орбан также считает, что не стоит недооценивать роль Венгрии как посредника, поскольку, по его мнению, страна может играть «серьезную роль в посредничестве».
«Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас – совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана», – резюмировал он.