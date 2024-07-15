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Орбан направил лидерам ЕС свой «мирный план»

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  • 15.07.2024, 13:43
Орбан направил лидерам ЕС свой «мирный план»
Виктор Орбан

Однако признался, что и Украина, и Россия настроены воевать дальше.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после своих вояжей в Украину, РФ и Китай ознакомил лидеров ЕС с результатами своей «миротворческой миссии» и «мирными» предложениями Будапешта.

Об этом в интервью венгерской проправительственной газете Magyar Nemzet заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает «Европейская правда».

В частности, он отметил, что «план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС».

Балаж Орбан рассказал, что из поездок венгерского премьера в Киев и Москву «стало понятно, что Украина и Россия очень решительно настроены воевать».

«И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы», – указал он.

После этого, по словам Орбана, Венгрия начала переговоры с потенциальными посредниками: Китаем, Турцией и Дональдом Трампом.

«Но европейцы и нынешняя администрация США выступают за продолжение войны. Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результате первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления», – сказал он.

Орбан также считает, что не стоит недооценивать роль Венгрии как посредника, поскольку, по его мнению, страна может играть «серьезную роль в посредничестве».

«Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас – совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана», – резюмировал он.

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