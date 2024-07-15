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Названы самые популярные бренды смартфонов в 2024 году

  • 15.07.2024, 13:45
Названы самые популярные бренды смартфонов в 2024 году

Xiaomi показала наиболее впечатляющий рост, но лидера не подвинула.

Мировые продажи смартфонов выросли на 6% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года, установив самые высокие темпы роста в годовом исчислении за три года. Об этом свидетельствуют данные отчета Counterpoint Research.

Возможная причина – внедрение искусственного интеллекта побуждает людей обновлять свои телефоны. Эксперты Counterpoint ожидают, что к концу 2024 девайсы с поддержкой ИИ будут составлять 11% от общего рынка смартфона.

Согласно результатам, самым продаваемым брендом смартфонов в мире остается компания Samsung, занимая 20% на рынке (рост на 5%). Далее идет американская корпорация Apple с долей 16% (-1% в годовом исчислении). Xiaomi замыкает топ-3 мировых производителей смартфонов (рост на 22%), за ней идут Vivo (8%) и Oppo (8%).

Вместе с тем анализ Counterpoint показал, что совокупная доля пяти крупнейших брендов снизилась по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за давления со стороны таких брендов, как Huawei и Honor. С другой стороны, доля десяти ведущих брендов приближается к 90%.

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