В РФ трудовых мигрантов будут учить не называть россиян «братьями» 15.07.2024, 13:55

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И не свистеть женщинам.

Мигрантов из Центральной Азии начнут учить нормам неформального поведения в России. Это будет происходить в рамках специального адаптационного курса, который разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), пишет «Коммерсант» со ссылкой на его материалы.

В частности, мигрантам в ходе лекций будут сообщать, что они должны вести себя «так, как принято в России». Им посоветуют не называть россиян «братьями» или «сестрами», если они не являются их прямыми родственниками или близкими знакомыми.

Также иностранцев призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей.

Отдельно мигрантам расскажут об «основах поведения с противоположным полом». Им объяснят, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду. Это не является предосудительным, соответствует норме и не говорит о готовности к знакомству. При этом женщины в России равны в правах с мужчинами.

Также иностранцам объяснят, что к незнакомым людям нельзя прикасаться, а кроме того, «не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины».

Мигрантам напомнят, что Россия — светское государство и в стране не принято публично демонстрировать отношение к какой-либо религии, в том числе совершать религиозные обряды на улице и проводить в общественных местах намаз. Отдельно будет подчеркиваться неприемлемость жертвоприношений животных.

Помимо блока об «Основах неформального поведения в России», адаптационный курс предполагает еще три раздела: «Основы миграционного и трудового законодательства», «Ответственность за несоблюдение законодательства» и «История отношений России и стран Центральной Азии».

В рамках блока о миграционном и трудовом законодательстве мигрантам расскажут о порядке въезда и пребывания иностранцев в России, правилах оформления патента и заключения трудового договора. Также мигрантам сообщат, что они могут «получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах».

В части курса, посвященной ответственности за несоблюдение законодательства, мигрантов проинформируют о недопустимости участия в экстремистской и террористической деятельности или содействия ей. Кроме того, их призовут не посещать митинги и демонстрации.

В заключительной части курса мигрантам расскажут, что «узы дружбы, которые связывают Россию и Центральную Азию, имеют многовековую историю».

«Одним из главных преобразований советской власти было объединение многочисленных племен в советские нации казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, туркмен и таджиков, что позволило народам в СССР развиваться как государственным нациям. Позже именно это сделало возможным появление в регионе новых отдельных государств на культурной и экономической базе бывших союзных республик», — говорится в материалах курса.

К текстовым материалам прилагаются 11 анимационных роликов. Их главный герой Тимур рассказывает о правилах жизни в России. Каждое видео начинается с фразу «Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет». Содержание роликов практически совпадает с содержанием лекции, которая рассчитана на 70 минут.

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