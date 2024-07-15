«Ау! Куда вы пропали?»: Минчанка переиграла квартирных аферистов 15.07.2024, 14:19

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Внимательность к деталям и недоверчивость девушки взбесили мошенников.

Еще чуть-чуть — и Минск заполнится студентами, а также их родителями, которым придется решать вопрос с обеспечением крыши над головой любимого чада (места в общежитиях, увы, пока есть не для всех). Предвкушая наплыв иногородних и растерянных, мошенники не дремлют. На интернет-площадках то и дело появляются объявления о сдаче квартиры: симпатичной, удобно расположенной и, самое главное, недорогой. На заманчивое предложение наткнулась минчанка Яна, пишет onliner.by.

— За однушку на проспекте Пушкина «собственники» просили всего 175 долларов по курсу. Это притом что квартира с хорошим ремонтом и возле метро. За такие сейчас хотят от 260 долларов. Поскольку цена неадекватна рынку, я решила проверить, мошенники это или нет, и вот что вышло, — рассказала девушка, успевшая заскринить переписку. — Самое главное: номер телефона белорусский, карта белорусская, паспорт белорусский. Все это вызывает доверие. Жалко наших людей. Можно только представить, сколько людей успели перевести им деньги. Ведь сейчас вступительная кампания закончилась, и семьи из других городов действительно ищут жилье. Завтра пойду писать заявление в милицию!

Внимательность к деталям и недоверчивость девушки взбесили аферистов. Из диалога они самоустранились. И сделали это достаточно нервно.

Аппетиты мошенников стали скромнее: раньше в качестве предоплаты за право жить в квартире, которую никто в глаза не видел, просили в районе 250 рублей. А тут — скидка.

Напомним, что переводить деньги за метры, которые вы не оценили лично, не стоит. И верить фотографиям документов (предоставить готовы даже техпаспорт и свидетельство о регистрации) тоже нельзя: современные программы позволяют так «нафотошопить», что не подкопаешься. Только личная встреча, проверка документов, заключение договора и тогда уже передача денег.

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