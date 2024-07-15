Доллар в Беларуси опустился на двухнедельный минимум
- 15.07.2024, 14:25
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Зато курс евро достиг недельного максимума.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 июля курс евро достиг недельного максимума. В то же время курсы американской и российской валют снизились: доллар опустился до двухнедельного минимума, а российский рубль — до почти четырехнедельного минимума.
Итоги валютных торгов 15 июля:
• Доллар США: 3,1959 (-0,0022 / -0,07%)
• Евро: 3,4842 (+0,0027 / +0,08%)
• Российский рубль: 3,6348 (-0,0090 / -0,25%)
• Китайский юань: 4,3986 (+0,0074 / +0,17%)