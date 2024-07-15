Журналисты рассказали, кому Трамп позвонил после покушения 5 15.07.2024, 14:37

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Претендент на пост президента США хочет объединить Республиканскую партию.

45-й президент США Дональд Трамп после покушения позвонил своей бывшей сопернице на выборах Никки Хейли и попросил ее приехать на съезд Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин) на этой неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, такой шаг Трампа рассматривается как попытка объединить партию. Политик использует реакцию общества на покушение, чтобы «обратиться с просьбой к людям, которые в других обстоятельствах могли бы отказаться», пишет агентство.

Хейли на прошлой неделе призвала своих делегатов поддержать Трампа.

Экс-губернатор Южной Каролины и посол Соединенных Штатов в ООН в 2017—2018 годах Никки Хейли отказалась от борьбы за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в марте после неудачного «супервторника». Как пишет Bloomberg, она стала «последним серьезным соперником Трампа» внутри Республиканской партии.

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