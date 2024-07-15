В Мексике обнаружено загадочное подземное сооружение майя 15.07.2024, 14:42

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Оно было центром региональной политической организации.

Археологи в Мексике обнаружили загадочное подземное сооружение с расписными стенами, спрятанное под площадкой для игры в мяч майя.

Команда нашла здание во время раскопок площадки для игры в мяч, места для ритуальной игры с мячом, в которую играли майя и другие мезоамериканские народы, пишет Live Science.

«Мы обнаружили части более раннего здания, стены которого были расписаны, но только дальнейшие раскопки могут раскрыть форму этого здания и его функцию», - сказал Иван Шпрайц, археолог Института антропологических и пространственных исследований в Словении и директор раскопок.

Находка, «очевидно, представляет собой очень важное сооружение, поскольку площадки для игры в мяч обычно встречаются только в крупных поселениях майя, которые были центрами региональной политической организации», - рассказал Шпрайц.

Согласно переводу заявления Национального института антропологии и истории Мексики, сооружение может быть датировано ранним классическим периодом (200–600 гг. н.э.) и покрыто слоем расписной штукатурки.

Ранее Шпрайц и его коллеги обследовали большую территорию низменности майя в мексиканском штате Кампече с помощью лидара - техники, которая излучает миллионы лазерных импульсов с самолета. Эти импульсы затем отражаются от земли и возвращаются к машине в самолете, что позволяет исследователям составить карту топографии ландшафта.

«Мы нашли несколько древних поселений майя с остатками жилых зданий и храмовых пирамид», - сказал Шпрайц.

В 2023 году команда нашла Окомтун, затерянный город майя, в котором есть несколько больших пирамид классического периода майя (около 200–900 годов нашей эры). По его словам, новое место находится в ранее неисследованном районе к югу от Окомтуна.

Кроме того, согласно заявлению, команда обнаружила еще один участок, который включает в себя площадь, пирамиду высотой 52 фута (16 метров) и прямоугольный резервуар для воды. На вершине пирамиды археологи нашли несколько подношений: керамические сосуды; керамическая нога животного, возможно, броненосца; и кремневый нож или наконечник копья.

Эти подношения «были помещены на вершину храма в поздний постклассический период (последние столетия до прибытия испанских завоевателей)», с 1250 по 1524 год, сказал Шпрайц.

К концу постклассического периода центральные низменности майя уже погрузились в политический хаос. Но люди «остались в этом районе после кризиса, который привел к резкому демографическому спаду в IX и X веках, вызванному перенаселением, истощением почвы, изменением климата (длительными засухами) и разрушительными войнами», - заявил он.

«Это подношение указывает на то, что даже после того, как большая часть поселений майя классического периода была заброшена, небольшие и обедневшие группы людей все еще бродили вокруг, возлагая подношения на зданиях своих предков или рядом с ними», - сказал Шпрайц.

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