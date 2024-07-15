Bild: У Германии есть лишь один вариант реакции на возможное покушение на главу Rheinmetall 15.07.2024, 14:53

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Taurus для ВСУ.

Тактика правительства ФРГ поддерживать Украину, но «не раздражать» диктатора Владимира Путина провалилась, считает главный редактор Bild Марион Хорн, обвинив Берлин в «заячьей трусости». В материале для своего издания она прокомментировала информацию о российском заговоре с целью убийства главы Rheinmetall Армина Паппергера, отмечая, что у Германии есть единственный вариант ответа на это — отправка Украине дальнобойных ракет Taurus.

«Путин должен почувствовать, что его действия имеют последствия каждый раз, как его ловят на попытке убить в нашей стране. И я ожидаю, что наше правительство теперь сделает всё, что в его силах, чтобы положить конец зависимости от разведки США, — цитирует СМИ слова Хорн. — Это значит полную технологическую и кадровую модернизацию спецслужб, чтобы положить конец добровольной немецкой слепоте».

Она отметила, что на саммите НАТО в Вашингтоне канцлер Олаф Шольц согласился, что Россия является главным противником, но дома политик продолжает придерживаться позиции, что он — «канцлер мира». Спикер назвала это трусостью, подчеркивая, что мира хотят все, но в случае с РФ достичь его можно только с позиции силы.

«Заячью трусость Германии Путин не воспринимает всерьёз. Но Шольц и СДПГ всё ещё застряли во вчера, — считает Хорн. — Поступая так, они подвергают риску нашу безопасность и свободу в Европе. Я не хочу проснуться в стране, где у власти Путин. И мои дети тоже. Даже 10% умиротворения — это на 10% больше, чем нужно».

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