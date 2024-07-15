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Bild: У Германии есть лишь один вариант реакции на возможное покушение на главу Rheinmetall

  • 15.07.2024, 14:53
  • 1,930
Bild: У Германии есть лишь один вариант реакции на возможное покушение на главу Rheinmetall

Taurus для ВСУ.

Тактика правительства ФРГ поддерживать Украину, но «не раздражать» диктатора Владимира Путина провалилась, считает главный редактор Bild Марион Хорн, обвинив Берлин в «заячьей трусости». В материале для своего издания она прокомментировала информацию о российском заговоре с целью убийства главы Rheinmetall Армина Паппергера, отмечая, что у Германии есть единственный вариант ответа на это — отправка Украине дальнобойных ракет Taurus.

«Путин должен почувствовать, что его действия имеют последствия каждый раз, как его ловят на попытке убить в нашей стране. И я ожидаю, что наше правительство теперь сделает всё, что в его силах, чтобы положить конец зависимости от разведки США, — цитирует СМИ слова Хорн. — Это значит полную технологическую и кадровую модернизацию спецслужб, чтобы положить конец добровольной немецкой слепоте». 

Она отметила, что на саммите НАТО в Вашингтоне канцлер Олаф Шольц согласился, что Россия является главным противником, но дома политик продолжает придерживаться позиции, что он — «канцлер мира». Спикер назвала это трусостью, подчеркивая, что мира хотят все, но в случае с РФ достичь его можно только с позиции силы.

«Заячью трусость Германии Путин не воспринимает всерьёз. Но Шольц и СДПГ всё ещё застряли во вчера, — считает Хорн. — Поступая так, они подвергают риску нашу безопасность и свободу в Европе. Я не хочу проснуться в стране, где у власти Путин. И мои дети тоже. Даже 10% умиротворения — это на 10% больше, чем нужно». 

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