В России «мобилизуют» котов

В России «мобилизуют» котов5
- 15.07.2024, 15:04
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Их отправляют в окопы на войну в Украине.
В России провоенные активисты из Татарстана отправляют на фронт домашних котов. Об этом рассказал руководитель местного военно-патриотического клуба Владимир Малыгин, сообщает «Радио Свобода».
«Мне бойцы пожаловались, что их достают мыши. Коты в войну спасли Эрмитаж, и я подумал, почему бы им котов не отправить», – говорит Малыгин.
По его словам, он отправил на фронт уже четырех котов – и готовит следующую «партию». Животных доставляют на войну в клетках, уточняет Малыгин. Кошек посылает не только он.
На фронте котов – выбирают наиболее «добродушных» – используют для ловли мышей и для успокоения нервной системы солдат. В каких условиях живут звери и не нарушает ли инициатива закон "Об ответственном обращении с животными", Малыгин не рассказал.