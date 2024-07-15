закрыть
15 июля 2024, понедельник, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России «мобилизуют» котов

5
  • 15.07.2024, 15:04
  • 2,242
В России «мобилизуют» котов

Их отправляют в окопы на войну в Украине.

В России провоенные активисты из Татарстана отправляют на фронт домашних котов. Об этом рассказал руководитель местного военно-патриотического клуба Владимир Малыгин, сообщает «Радио Свобода».

«Мне бойцы пожаловались, что их достают мыши. Коты в войну спасли Эрмитаж, и я подумал, почему бы им котов не отправить», – говорит Малыгин.

По его словам, он отправил на фронт уже четырех котов – и готовит следующую «партию». Животных доставляют на войну в клетках, уточняет Малыгин. Кошек посылает не только он.

На фронте котов – выбирают наиболее «добродушных» – используют для ловли мышей и для успокоения нервной системы солдат. В каких условиях живут звери и не нарушает ли инициатива закон "Об ответственном обращении с животными", Малыгин не рассказал.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников