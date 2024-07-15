Белорусов и дальше ждет тропическая жара 15.07.2024, 15:15

До +35.

Во вторник, 16 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного, при грозах — порывистый.

Термометры ночью покажут 15-21 выше нуля. Днем воздух прогреется до +28...34, по югу местами ожидается 35 градусов тепла.

В связи с жарой синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

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