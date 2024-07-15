Белорусов и дальше ждет тропическая жара
- 15.07.2024, 15:15
До +35.
Во вторник, 16 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.
Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет неустойчивый слабый до умеренного, при грозах — порывистый.
Термометры ночью покажут 15-21 выше нуля. Днем воздух прогреется до +28...34, по югу местами ожидается 35 градусов тепла.
В связи с жарой синоптики объявили оранжевый уровень опасности.