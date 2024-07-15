Хакеры взломали почтовые ящики офицеров ВС РФ 15.07.2024, 15:23

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Нашли много интересного.

Украинские хакеры команды «Кибер Сопротивление» взломали почтовые ящики сотрудников военного образовательного центра (ВНЦ) в составе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана подполковника Алексея Закрутного и подполковника Владимира Потапова. Часть документов из их переписок проанализировали и опубликовали волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Сообщается, что в рейтинге российских учебных заведений МГТУ лидирует по количеству привлечения иностранных преподавателей и ученых. Что касается ВНЦ, это не просто военная кафедра, а целый факультет внутри университета со специфическим профилем. ВУЗ готовит «элитных» российских военных, в частности для службы в частях противовоздушной обороны (ПВО) и ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).

В материале говорится, что в ВНЦ не принимают студентов, которые в военкомате получили третью категорию профессионально-психологической пригодности. Кроме того, сам студент или его родственники не должны иметь другого гражданства, кроме российского. Все учебные программы предусматривают наличие у студентов допуска к гостайне.

Авторы статьи указали на то, что идеологически курсантов готовят исключительно к войне против НАТО. Основой их подготовки является изучение вооружения стран Североатлантического Альянса. При этом преподаватели совершенно не затрагивают темы, к примеру, стратегических вооружений Китая.

Упомянутые подполковники Алексей Закрутный и Владимир Потапов работают на кафедре зенитных ракетных войск (ЗРВ) — одной из 8 кафедр ВНЦ МГТУ. Хакеры получили непубличные фотографии офицеров в рабочей обстановке, а также фото их документов.

В документах из ящиков подполковников содержится перечень из 115 выпускников Бауманки 2019 и 2020 годов, чье обучение оплатило Министерство обороны России, а также точные места прохождения службы выпускников кафедры ЗРК ВНЦ. Большинство служат в частях ПВО, прикрывающих Москву и Московскую область, Балтийский и Северный флоты.

Как Алексей Закрутный, так и Владимир Потапов занимаются научной деятельностью в области усовершенствования использования оружия ВС РФ. К примеру, хакеры нашли руководство по использованию ЗРК «Панцирь С» с грифом «Для служебного пользования» авторства Владимира Потапова. На почте Алексея Закрутного также была обнаружена инструкция для ЗРК Тор-М1.

Хакеры также выяснили, что Владимир Потапов является ветераном боевых действий в Сирии. Это подтверждается его заказом, сделанным в октябре 2022-го на сайте planki.ru, где среди наград указано «Участнику военной операции в Сирии». Кроме того, на почте российского подполковника есть образец запроса на 10-дневную командировку в Хмейм, где расположена одна из авиабаз ВС РФ в Сирии. Авторы публикации полагают, что в Хмейме Владимир Потапов мог занимать заделыванием дыр в ПВО российской авиабазы.

Подводя итог, в разведывательном сообществе отметили, что на Западе до сих пор распространены тезисы, что наука вне политики, а научное сотрудничество не имеет границ. Однако перечисленные данные указывают на то, что якобы гражданский российский ВУЗ прямо вовлечен в войну, которую Россия ведет за границей.

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