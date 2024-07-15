«Шифер разбил окно и влетел прямо в комнату» 15.07.2024, 15:35

Как пережил ураган пинский агрогородок.

Грозовой фронт прошел по территории Брестской области 14 июля. Наибольший ущерб стихия причинила агрогородку Лопатино в Пинском районе. Там пятиминутный ураган повредил более 60 домов, пишет БелТА.

Ураган налетел на Лопатино 14 июля около 12.30. Он продлился буквально пять-семь минут. Сильный ветер сопровождался проливным дождем и градом размером с перепелиное яйцо. В результате повреждены дома, постройки, сельскохозяйственные здания и другие сооружения. Сорваны крыши, повалены деревья, заборы, опоры линии электропередачи. Свою помощь местным жителям оказывают местное хозяйство, сотрудники МЧС, энергетики, строители, работники лесхоза, ЖКХ.

— Мне позвонила староста агрогородка и рассказала, что здесь творится такое, чего еще никогда не было. Я сразу прыгнул в машину и приехал сюда. В Лопатино невозможно было по центральной улице проехать: дороги были перекрыты, деревья повалены, провода оборваны. Оперативно все службы собрались и начали устранять последствия непогоды. Особенно пострадала улица Колхозная. Там домов 20, в 13 из них крыши полностью сняты, — описал ситуацию председатель Лопатинского сельсовета Василий Шевчук. Он добавил, что первоочередное внимание уделено кровельным работам.

Сельчане испытали шок от последствий урагана. По словам местных жителей, все случилось так быстро, что они не успели ничего понять.

— Сын сидел с внучками в зале. Шифер разбил окно и влетел прямо в комнату. Хорошо, что сын успел детей спрятать, — рассказал житель агрогородка.

Его соседка призналась, что до сих пор еще не пришла в себя.

— Это было мгновенно: начался дождь, а потом град. Было шумно, а потом резко все стихло. Везде все полегло. По сей день не могу очнуться. Это было страшно. Заборы поразносило, крышу дома и сарая раскрыло, вытяжка от газовой трубы снесена, — рассказала пенсионерка.

— Конечно, стресс был, но люди поняли, что не останутся одни и получат помощь. Атмосфера сейчас нормальная. Техника работает, подвозятся стройматериалы. Задействованы все службы, все работают, — подчеркнул председатель сельсовета.

Напомним, грозовой фронт прокатился по стране 14 июля. Порывы ветра достигали 29 м/с. От непогоды пострадали 268 населенных пунктов (Брестская область — 12, Гомельская — 249 и Могилевская — 7). Повреждены кровли 586 домов, 7 объектов соцкультбыта и 146 сельскохозяйственных зданий.

«От упавших деревьев и элементов кровель погибли четыре человека (из них два ребенка), травмированы пятеро (из них четыре ребенка)», — рассказали в МЧС.

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