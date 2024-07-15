Миротворческая экзальтация Лукашенко
- Аркадий Дубнов
- 15.07.2024, 16:32
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Нет никаких оснований подозревать диктатора в какой-то самостоятельности.
Лукашенко обнаружил, что украинцы - «это наши люди, такие же, как мы, как русские, россияне», «мы никакие не враги для украинцев».
Что случилось-то? Да, просто отвела Украина свои войска от границы с Беларусью (впрочем, Киев не подтверждал сей факт). И чрезвычайно впечатлившись этим открытием, Лукашенко приказал отвести свои войска от украинской границы. И сделал вывод: «Оказывается, можно договориться, главное, надо разговаривать» Москве и Киеву. Поделившись этой удивительной мыслью с широкой публикой, он пообещал «обсудить свои действия с Путиным»
В Кремле отозвались моментально, о сроках встречи с Лукашенко «мы сообщим своевременно», сказал пресс-секретарь Песков.
Отдавая себе отчет в высокой скоординированности действий руководителей «союзного государства» России и Беларуси на украинском направлении, вплоть до размещения в союзной стране российского тактического ядерного оружия, у нас нет никаких оснований подозревать Лукашенко в какой-то самостоятельной миротворческой экзальтации, он же не Орбан венгерский какой-нибудь… И поскольку Лукашенко - это тот же Путин, только в профиль (оба же лидеры одного государства), то есть смысл рассматривать его идею, как незамысловатую двухходовку, оговоренную заранее.
Суть ее кажется такой: на фоне того, что все большие мировые дяди, от индийского Моди до турецкого Эрдогана, не считая Макрона и Орбана, а также десятков лауреатов Нобелевской премии, требуют от Москвы и Киева прекратить огонь. А в Кремле, как мы помним, ничего не делают под внешним давлением и себе во вред, то знайте - союзники сами принимают решения, когда и как разговаривать с «такими же как мы, россияне».
Остается только «уговорить принцессу»…
Аркадий Дубнов, Telegram