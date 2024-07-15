Эксперт по вопросам национальной безопасности: Ситуация в РФ накаляется
- 15.07.2024, 16:44
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Россия все ближе к голодным бунтам и революции.
Армия РФ несет большие потери личного состава, которые восполнять все труднее. Кремль ищет альтернативные способы пополнить ряды своей армии, чтобы не утратить власть. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Варченко.
«Сколько бы россияне не рассказывали о неисчерпаемом количестве уголовников в РФ, которых можно набирать миллионами и бросать на войну России против Украины, этот ресурс у них исчерпывается. Мы понимаем, что российская власть сейчас в поиске тех вариантов, которые бы помогли набрать «пушечного мяса» и не утратить кресло», — сказал он.
Эксперт уверен, что ситуация в РФ накаляется и страну могут всколыхнуть голодные бунты и революция.
«Ситуация в России все ближе к тому, что будут бунты и революции, в том числе голодные бунты. Пропаганда старается показать, что санкции на российскую экономику действуют положительно, но, в конце концов, реальность возьмет верх. Когда реальность приходит в сознание российского населения, она оборачивается в бунты и революции. Россия все ближе к такому сценарию и доставать ресурсы ей тяжело», — пояснил он.