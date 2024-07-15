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Компания с белорусскими корнями опередила по темпам роста Amazon и Google

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  • 15.07.2024, 16:54
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Компания с белорусскими корнями опередила по темпам роста Amazon и Google

За четыре года выручка выросла на 224%.

«Дочка» IT-компании ScienceSoft оказалась самым динамично развивающимся бизнесом с белорусским капиталом в США. Об этом пишет издание «Белорусы и рынок» со ссылкой на рейтинг издания Financial Times.

В рейтинге The 500 Americas' Fastest-Growing Companies 2024 компания ScienceSoft USA Corporation заняла 196-е место. По темпу роста выручки за четыре года (рассматривали период с 2019 по 2022 год) она опередила такие известные корпорации, как Amazon, Airbnb и Google. За указанные четыре года выручка ScienceSoft выросла на 224%.

Для сравнения: показатель роста выручки Amazon оказался всего 83%, а у Google — 75%.

К слову, ScienceSoft входила в два предыдущих рейтинга Financial Times. В них она занимала 374-е и 440-е места.

ScienceSoft называют старейшим IT-бизнесом в Беларуси. Компания ведет свою историю еще с советских времен — с 1989 года. На рынок США она вышла в 2015 году.

Из белорусских бизнесов в топ-500 за 2023 год также входила компания Vention Development (экс-iTechArt). В рейтинге 2024 года Vention Development заняла 320-ю строчку с ростом выручки на 117%. 

В топ-500 вернулась и EPAM Systems, у которой за четыре года выручка прибавила 110% — это 340-е место.

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