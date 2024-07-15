Мозырский НПЗ остановил работу 1 15.07.2024, 17:18

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«Принимаются серьезные меры».

В Мозыре области после урагана возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Жители уже выстроились в длинные очереди за водой, а чиновники призывают к терпению.

«Населению придется немного потерпеть», – заявил первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.

Он сообщил, что «приняты серьезные меры». В Мозырский район направлены энергетики из Гомеля и других регионов Беларуси, а также специалисты МЧС, ЖКХ и строители. Они занимаются восстановлением линий электроснабжения.

Чиновник также подчеркнул, что проблемы с электроснабжением затронули и крупные предприятия, такие как Мозырский НПЗ и «Мозырьсоль».

«Как только основная сеть электроснабжения Мозырьщины будет восстановлена, предприятия возобновят свою работу», – добавил он.

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