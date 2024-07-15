Мозырский НПЗ остановил работу

Мозырский НПЗ остановил работу1
- 15.07.2024, 17:18
- 2,940
«Принимаются серьезные меры».
В Мозыре области после урагана возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Жители уже выстроились в длинные очереди за водой, а чиновники призывают к терпению.
«Населению придется немного потерпеть», – заявил первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.
Он сообщил, что «приняты серьезные меры». В Мозырский район направлены энергетики из Гомеля и других регионов Беларуси, а также специалисты МЧС, ЖКХ и строители. Они занимаются восстановлением линий электроснабжения.
Чиновник также подчеркнул, что проблемы с электроснабжением затронули и крупные предприятия, такие как Мозырский НПЗ и «Мозырьсоль».
«Как только основная сеть электроснабжения Мозырьщины будет восстановлена, предприятия возобновят свою работу», – добавил он.