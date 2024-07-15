На границе Беларуси и Украины сдетонировали мины

На границе Беларуси и Украины сдетонировали мины2
- 15.07.2024, 17:30
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Взрывная волна частично повредила хозяйственное сооружение.
В Волынской области Украины, на границе с Беларусью, из-за грозы произошла детонация минных заграждений. Об этом сообщила руководитель районной военной администрации Ковеля Ольга Черен, передает «Суспільне».
По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, в пределах Шацкой общины. Взрывная волна частично повредила хозяйственное сооружение, расположенное недалеко от границы. К счастью, никто из людей не пострадал.
На месте происшествия работают военные. Детонация не затронула основные автомобильные дороги, а лишь вспомогательные и грунтовые. Точное количество сдетонировавших мин пока неизвестно.