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На границе Беларуси и Украины сдетонировали мины

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  • 15.07.2024, 17:30
  • 4,916
На границе Беларуси и Украины сдетонировали мины

Взрывная волна частично повредила хозяйственное сооружение.

В Волынской области Украины, на границе с Беларусью, из-за грозы произошла детонация минных заграждений. Об этом сообщила руководитель районной военной администрации Ковеля Ольга Черен, передает «Суспільне».

По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, в пределах Шацкой общины. Взрывная волна частично повредила хозяйственное сооружение, расположенное недалеко от границы. К счастью, никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают военные. Детонация не затронула основные автомобильные дороги, а лишь вспомогательные и грунтовые. Точное количество сдетонировавших мин пока неизвестно.

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