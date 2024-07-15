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Армения и США начали масштабные совместные военные учения

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  • 15.07.2024, 17:34
  • 1,408
Армения и США начали масштабные совместные военные учения

Названы основные задачи.

В понедельник, 15 июля, Армения и США начали совместные военные учения под названием Eagle Partner 2024. Об этом сообщило Министерство обороны Армении.

Учения, в которых принимают участие военнослужащие Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса, будут проходить в Армении до 24 июля. В сообщении ведомства отмечается, что учения Eagle Partner 2024 будут сосредоточены на выполнении «стабилизационных задач между враждующими сторонами в рамках миротворческой миссии».

Целью учений является повышение оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна может выйти из ОДКБ, которая фактически контролируется Россией.

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