Составлен топ смартфон с самой мощной «начинкой» 1 15.07.2024, 17:45

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Они не устареют и через 5 лет.

Платформа для тестирования Antutu обновила рейтинг самых мощных смартфонов на операционной системе Android среди доступных на рынке. В рейтинге за май произошли существенные изменения – смена лидера и не только, пишет УНИАН.

Первое место занял новичок в лице Vivo X100s. Как оказалось, ни один телефон на базе Snapdragon 8 Gen 3 не смог превзойти результат, показанный моделью с Dimensity 9300 Plus. По данным бенчмарка Antutu, в тестах он набирает более 2,1 млн. баллов.

На второй позиции среди самых мощных оказался Oppo Find X7, который долгое время возглавлял рейтинг, на третьей – Nubia Red Magic 9 Pro+. Далее в списке следуют модели iQOO 12 / 12 Pro, vivo X100 Pro / X100S Pro, iQOO Neo 9S Pro, Vivo X Fold 3 Pro и Vivo X100 Ultra.

В целом, рейтинг разделился ровно пополам: пять моделей на Qualcomm, пять – на MediaTek. Все они без проблем запускают игры на максимальных настройках и оснащены продвинутой системой охлаждения, а запаса производительности у каждого из них хватит на много лет без необходимости апгрейда.

Также AnTuTu обновил список самых мощных Android-смартфонов среднего класса. Лидер топа – OnePlus Ace 3V. Он стал первым смартфоном с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который обеспечивает высокую производительность искусственного интеллекта. За ним идут realme GT Neo6 SE и Redmi K70E.

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