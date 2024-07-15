Гордон объяснил, как Украина может сделать так, что «Путин будет как шелковый» 5 15.07.2024, 17:55

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Дмитрий Гордон

Названа идеальная цель.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заверил, что самое время бить по военным объектам в Москве, тогда многое изменится.

Дмитрий Гордон обозначил свои мысли по актуальному вопросу: «Ничто так не способствует справедливому миру, как сокрушительные удары по Москве. Я не случайно говорю: по Москве, потому что удары по Белгороду никого в Кремле не волнуют, кроме белгородцев, которые там живут. Россия устроена таким образом, что проблемы регионов - это дело самих регионов. Доходчивее всегда, когда власть чувствует удары рядом с собой, поэтому Москва, конечно, идеальная цель для нанесения ударов».

Интервью Дмитрия Гордона для Василия Голованова можно посмотреть на канале YouTube, пишет dialog.ua.

Популярный блогер озвучил свои умозаключения по поводу того, как можно повлиять на Путина: «Я еще раз хочу сказать, что я никогда не призываю бить по мирным целям. Мы же не кровожадные звери, мы не русские. Я призываю бить по военным базам, по стратегическим объектам, по скоплению живой силы и техники, по складам военным, по аэродромам. Я говорил и повторю: мы скоро получим разрешение от западных партнеров бить по России. Без этого мы не сможем продвинуться в решении своих вопросов, потому что когда одним можно, а другим нельзя, то это несправедливо».

«В Москве должны ощутить конкретные прилеты. В Москве должны пылать здание Министерства обороны РФ, военные части и так далее. У нас есть те, кто лучше меня знает, куда надо запускать и что. Тогда Путин будет как шелковый. Он понимает с детства язык силы: он эти слюни и сопли не понимает. Его тема, когда его бьют. Вот тогда понимание доходит», - пояснил журналист.

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