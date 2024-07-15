Из-за непогоды в Беларуси 13−14 июля погибли шесть человек
- 15.07.2024, 18:03
Данные МЧС.
Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в Беларуси за два дня непогоды, сообщил начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Игорь Ходанович в телеграм-канале МЧС.
«Вследствие прохождения грозового фронта и сильного ветра пострадали 330 населенных пунктов, зафиксировано более 1200 случаев падений деревьев, повреждены кровли более 700 жилых домов», — сказал он.
По словам Ходановича, под упавшими деревьями и элементами кровель погибли шесть человек, из них два ребенка, травмированы — 15.
При этом он отметил, что при высоких температурах возможны резкие изменения погодных условий.
«Это может сопровождаться шквалистыми порывами ветра, грозами градом, падением деревьев», — подчеркнул Ходанович.
Поэтому МЧС настоятельно рекомендует в непогоду ограничить выход из зданий, не прятаться под деревьями, за рекламными щитами, остановками, зданиями, так как возможно падение кровельных материалов.