Зеленский прокомментировал возможную отставку Шмыгаля

Зеленский прокомментировал возможную отставку Шмыгаля1
- 15.07.2024, 18:09
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Ранее появилась информация, что президент Украины «устал» от премьера.
Президент Украины Владимир Зеленский прямо не ответил на вопрос о том, может ли премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время потерять должность, передает «Новое время».
Во время пресс-конференции в понедельник, 15 июля, Зеленскому задали вопрос, возможны ли кадровые перестановки в правительстве в ближайшее время. Президент ответил, что, если изменения в правительстве будут, журналисты о них узнают, а также сказал, что «мы занимаемся этим процессом» и что перестановки в Кабмине возможны.
По его словам, с некоторыми министрами сейчас обсуждают те или иные изменения.
«Шмыгаль — один из важных людей в нашем правительстве, он премьер-министр. Конечно, я с ним тоже проговариваю некоторые вещи», — добавил Зеленский.
3 июля «Украинская правда» со ссылкой на источники написала, что президент Украины Владимир Зеленский якобы «устал» от премьер-министра Дениса Шмыгаля и, вероятно, планирует уволить его.