ВСУ уничтожили вражескую технику вместе с российскими захватчиками 15.07.2024, 18:46

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Видео.

Воины Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого из подразделения BULAVA дронами-камикадзе уничтожили вражеский БТР, танк, и ликвидировали оккупантов, которые скрывались в заброшенных зданиях.

Успешную работу операторов дронов опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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