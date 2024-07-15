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ВСУ уничтожили вражескую технику вместе с российскими захватчиками

  • 15.07.2024, 18:46
  • 1,162
ВСУ уничтожили вражескую технику вместе с российскими захватчиками

Видео.

Воины Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого из подразделения BULAVA дронами-камикадзе уничтожили вражеский БТР, танк, и ликвидировали оккупантов, которые скрывались в заброшенных зданиях.

Успешную работу операторов дронов опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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