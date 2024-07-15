ВСУ уничтожили вражескую технику вместе с российскими захватчиками
15.07.2024, 18:46
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Видео.
Воины Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого из подразделения BULAVA дронами-камикадзе уничтожили вражеский БТР, танк, и ликвидировали оккупантов, которые скрывались в заброшенных зданиях.
Успешную работу операторов дронов опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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