Белорусский бренд выпустил коллекцию со школьной формой 15.07.2024, 18:55

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Что по ценам?

Кажется, что летние каникулы начались совсем недавно, но школа уже маячит на горизонте. За полтора месяца до старта уроков бренд Mark Formelle представил школьную коллекцию. Как и положено, все модели сделаны с акцентом на деловой стиль. Пишут, что дизайнеры общались со школьниками, чтобы учесть их пожелания. Узнали, во сколько обойдется модная форма.

Начнем с брюк. Как рассказывает производитель, разработаны несколько вариантов: академичные и повседневные. На уроки можно пойти или в широких брюках палаццо, или в текстильных свободного силуэта.

Вариант «верха» для мальчиков тоже ближе к классике: футболки и рубашки, причем как с длинным, так и с коротким рукавом. Фишкой образа предлагают сделать жилетку. Кстати, именно этот предмет одежды был рекомендован как второй элемент школьной формы в прошлом учебном году. Как рассказали читатели Onlíner, в некоторых школах жилетки бордового и синего цветов стали мастхэвами школьного образа.

Девочкам дизайнеры бренда ожидаемо предлагает классику: платья и сарафаны. Образ можно дополнить той же жилеткой, джемпером или жакетом на пуговицах.

Коллекция ожидаемо выполнена в спокойных и нейтральных цветах: белый, черный и голубой. Еще в некоторых моделях используют оттенок нэви, он же цвет морской пучины.

Во сколько обойдется модный лук для школьника? Вот цены, на которые можно ориентироваться: брюки — от 34,99 рубля, юбки — от 13,99, рубашки — от 24,99, жакеты — от 26,99. За платье нужно заплатить 44,99 рубля, жилет — 34,99, а джемпер — 39,99.

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