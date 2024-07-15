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Белорусский бренд выпустил коллекцию со школьной формой

  • 15.07.2024, 18:55
  • 1,004
Белорусский бренд выпустил коллекцию со школьной формой

Что по ценам?

Кажется, что летние каникулы начались совсем недавно, но школа уже маячит на горизонте. За полтора месяца до старта уроков бренд Mark Formelle представил школьную коллекцию. Как и положено, все модели сделаны с акцентом на деловой стиль. Пишут, что дизайнеры общались со школьниками, чтобы учесть их пожелания. Узнали, во сколько обойдется модная форма.

Начнем с брюк. Как рассказывает производитель, разработаны несколько вариантов: академичные и повседневные. На уроки можно пойти или в широких брюках палаццо, или в текстильных свободного силуэта.

Вариант «верха» для мальчиков тоже ближе к классике: футболки и рубашки, причем как с длинным, так и с коротким рукавом. Фишкой образа предлагают сделать жилетку. Кстати, именно этот предмет одежды был рекомендован как второй элемент школьной формы в прошлом учебном году. Как рассказали читатели Onlíner, в некоторых школах жилетки бордового и синего цветов стали мастхэвами школьного образа.

Девочкам дизайнеры бренда ожидаемо предлагает классику: платья и сарафаны. Образ можно дополнить той же жилеткой, джемпером или жакетом на пуговицах.

Коллекция ожидаемо выполнена в спокойных и нейтральных цветах: белый, черный и голубой. Еще в некоторых моделях используют оттенок нэви, он же цвет морской пучины.

Во сколько обойдется модный лук для школьника? Вот цены, на которые можно ориентироваться: брюки — от 34,99 рубля, юбки — от 13,99, рубашки — от 24,99, жакеты — от 26,99. За платье нужно заплатить 44,99 рубля, жилет — 34,99, а джемпер — 39,99.

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