Предстоящей ночью по центру Гродно пойдут танки и БТРы

Предстоящей ночью по центру Гродно пойдут танки и БТРы3
- 15.07.2024, 19:12
На площади Ленина состоится репетиция выступления бронетранспортеров.
Как сообщает пресс-служба Гродненского городского исполнительного комитета, в ночь с понедельника на вторник (с 15 на 16 июля) по городским дорогам будет передвигаться военная техника.
Отмечается, что на площади Ленина состоится репетиция выступления бронетранспортеров. А показательный своеобразный вальс можно будет увидеть 16 июля — в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Также горожан предупреждают, что во вторник с 17 до 21 часа будет ограничено движение и стоянка автомобилей по улицам 1 Мая, Академической, Ботанической.