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Предстоящей ночью по центру Гродно пойдут танки и БТРы

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  • 15.07.2024, 19:12
Предстоящей ночью по центру Гродно пойдут танки и БТРы

На площади Ленина состоится репетиция выступления бронетранспортеров.

Как сообщает пресс-служба Гродненского городского исполнительного комитета, в ночь с понедельника на вторник (с 15 на 16 июля) по городским дорогам будет передвигаться военная техника.

Отмечается, что на площади Ленина состоится репетиция выступления бронетранспортеров. А показательный своеобразный вальс можно будет увидеть 16 июля — в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Также горожан предупреждают, что во вторник с 17 до 21 часа будет ограничено движение и стоянка автомобилей по улицам 1 Мая, Академической, Ботанической.

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