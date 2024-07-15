Ученые: Просмотр футбола или Олимпийских игр положительно влияет на удовольствие от жизни 15.07.2024, 19:24

Причина кроется в формировании сообщества вокруг спортивных интересов.

Просмотр футбольного матча, Олимпийских игр или других спортивных соревнований может оказать положительное влияние на ваше психологическое состояние.

К таким выводам пришли исследователи Anglia Ruskin University, описав результаты исследования в статье The Conversation.

Исследователи использовали данные 7209 взрослых в возрасте 16-85 лет, проживающих в Англии. Так пришли к выводам: люди, посещавшие спортивные события в течение прошлого года, были более довольны своей жизнью. А также чувствовали себя менее одинокими, чем люди, которые этого не делали.

Эти выводы перекликаются с предыдущими исследованиями, где обнаружили: люди, посещающие спортивные события по крайней мере раз в год, имеют меньше проявлений депрессии, чем те, кто этого не делает.

Но будет ли эта польза сохраняться, если смотреть соревнования в интернете или по телевидению?

Сохраняется, подтверждают исследования. Люди, болеющие за свою спортивную команду дома, также имеют меньшие симптомы депрессии.

Положительный эффект от просмотра спортивных соревнований, вероятно, связан с социальной идентичностью человека. Мы склонны к желанию формировать комьюнити вокруг общих интересов, например, игры определенной футбольной команды. Разные сообщества являются частью нашей идентичности, именно через них мы находим социальную и эмоциональную поддержку.

Это подтверждает исследование: люди, сильно отождествляющие себя со спортивной командой, чаще испытывали эмоциональную поддержку со стороны других болельщиков. Это увеличивает удовлетворенность жизнью.

С другой стороны, когда наша команда проиграет, мы склонны дистанцироваться от нее. Это своеобразная защита от негативных социальных и психологических последствий – «отсечение отраженной неудачи».

Однако японские исследователи заметили, что польза для благосостояния человека будет более значительной, если человек будет болеть за более популярный вид спорта (футбол), чем менее популярный (гольф).

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