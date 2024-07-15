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Умер художник Валерий Чайка, который оформлял минское метро

  • 15.07.2024, 19:39
Умер художник Валерий Чайка, который оформлял минское метро

Ему было 73 года.

Известный художник-монументалист Валерий Чайка умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил Беларусский союз художников на своей странице в Facebook.

Причина смерти не называется, известно лишь, что художник умер внезапно. О дате прощания с ним будет объявлено позже.

Валерий Павлович Чайка начал свою творческую деятельность в 1976 году. Он также был членом Беларусского союза художников и активно участвовал в жизни организации.

Ему принадлежит комплексное решение интерьеров многих объектов в Беларуси: станции минского метрополитена «Институт культуры», ресторанов «Беларусь» и «Гостиный двор» в Минске, аэропорта Минск-2, объемных композиций из стекла и металла во Дворце Республики и других.

Чайка — автор витражей литого стекла для станции минского метро «Институт культуры», кафе «Грюнвальд» в Минске, объемно-пространственных композиций в музее нефтяников в Речице и других. Он также автор классического витража «Крест» с росписью ликов по стеклу в минском Свято-Духовом кафедральном соборе.

Художник стал лауреатом Государственной премии искусства и архитектуры (2004) за комплексное художественное решение интерьеров Дворца Республики. Также он получил премию «За духовное возрождение» (2011), участвовал в многочисленных республиканских, всесоюзных и международных художественных выставках.

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