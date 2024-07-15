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Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки

  • 15.07.2024, 19:48
Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки
Владимир Зеленский

Из состава выведен предполагаемый племянник главы МВД Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом информирует официальный сайт президента Украины.

В персональный состав Ставки введены следующие лица:

Трепак Александр Сергеевич — командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины,

Морозов Алексей Владимирович — начальник Управления государственной охраны Украины.

Из состава Ставки выведены экс-министр инфраструктуры А.Кубраков, экс-командующий ССО С.Лупанчук, экс-начальник УГО С.Рудя.

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