Зеленский внес изменения в персональный состав Ставки
- 15.07.2024, 19:48
Из состава выведен предполагаемый племянник главы МВД Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом информирует официальный сайт президента Украины.
В персональный состав Ставки введены следующие лица:
Трепак Александр Сергеевич — командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины,
Морозов Алексей Владимирович — начальник Управления государственной охраны Украины.
Из состава Ставки выведены экс-министр инфраструктуры А.Кубраков, экс-командующий ССО С.Лупанчук, экс-начальник УГО С.Рудя.