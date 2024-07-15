Водитель заставил девушку выкинуть коктейль, иначе не пускал в маршрутку

Водитель заставил девушку выкинуть коктейль, иначе не пускал в маршрутку8
- 15.07.2024, 20:03
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Это законно?
Женщина, заходя в маршрутку, столкнулась с неожиданным препятствием: водитель отказался ее пускать из-за того, что у нее в руках был коктейль с закрытой крышкой. Пока она не выбросила напиток в урну на остановке, водитель не давал ей войти. У девушки возник вопрос: насколько законно такое требование? «Онлайнер» обратился к юристу по правам потребителей Ивану Райкевичу, чтобы выяснить, соответствует ли подобное поведение водителя правовым нормам.
— Прямого запрета в законодательстве на употребление напитков, кофе, чая в салоне нет. Так, согласно правилам автомобильных перевозок пассажиров, пассажир обязан не причинять своими действиями вред пассажирам, ущерб их багажу и ручной клади, а также салону и багажному отсеку транспортного средства, не засорять салон транспортного средства, а если это произошло, пассажир обязан возместить в установленном законодательством порядке автомобильному перевозчику и (или) другим пассажирам ущерб, причиненный собственными неосторожными или умышленными действиями.
То, что водитель не впустил пассажира с напитком, говорит лишь о том, что он проявил излишнюю обеспокоенность за свое имущество и имущество других пассажиров, в результате чего предъявил какие-то свои требования, не основанные на законе, а вызванные желанием сохранить салон авто чистым.
Понять водителя можно, но нельзя нарушать права пассажиров из-за подобного стремления к чистоте, — подытоживает юрист.