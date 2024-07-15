Белоруска купила сумку стоимостью больше средней зарплаты в стране: копить пришлось полгода 8 15.07.2024, 20:23

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Психолог пояснила, зачем люди так делают.

На что обычно люди копят деньги? Пожалуй, первое, что приходит в голову, — недвижимость, автомобиль, путешествия. Но есть и те, кто осознанно откладывает на покупку вещей от люксовых брендов. «Зеркало» поговорило с 30-летней белоруской Мариной, которая долго собирала деньги на сумку от известного бренда за 2,7 тысячи рублей, и спросило, почему это было для нее важно.

«Придавать такое большое значение вещам — неправильно, но я видела в этой покупке особую ценность»

— Мне было 26 лет, когда я начала задумываться о качественной кожаной сумке, но дорогие люксовые бренды — например, Jacquemus или Coach, у которых сумки стоят тысячи рублей, — на тот момент я, конечно, не рассматривала. Случайно наткнулась на продавца кожаных сумок в соцсетях, — вспоминает Марина. — У меня сложилось мнение, что они заказывались из Италии и перепродавались в Беларуси под «собственным» брендом. Понравившаяся мне модель стоила 150 рублей. Сумма тогда казалась немаленькой, поэтому перед покупкой я долго думала. В конце концов все же отжалела денег и осталась очень довольна. Спустя четыре года сумка все еще со мной.

Примерно через год после этого Марина захотела купить хорошую сумку еще и на холодный сезон и стала искать подходящий вариант. На этот раз выбор пал на модель за 240 рублей от белорусского бренда Mattioli.

— Такая сумма была для меня еще более серьезной, поэтому в магазине пришлось ее отложить, чтобы переночевать с этой мыслью, — признается собеседница. — Представив образы с новой сумкой, оценив, как долго она будет актуальна, и посоветовавшись с будущим мужем, утром следующего дня я все же поехала за ней в магазин. Этой покупкой я тоже осталась очень довольна.

Летом 2023 года Марина с мужем переехала в Польшу — гардероб немного изменился. Сразу показалось: для разнообразия не хватает еще одной качественной сумки.

— В итоге из всех просмотренных вариантов в интернете мне в душу запала белая сумка Jacquemus (французский бренд одежды и аксессуаров. Стоимость его сумок доходит почти до пяти тысяч рублей по курсу Нацбанка на 15 июля 2024. — Прим. ред.), — говорит Марина. — Мысли «куплю подделку и буду ходить как деловая» у меня не было. Я была нацелена только на оригинал. Пошла в один из варшавских магазинов, посмотрела ее, пощупала, примерила и узнала стоимость — в эквиваленте вышло около 790 евро (2750 рублей. — Прим. ред.). Купить ее сразу я не могла, потому что сумма была для меня очень ощутимой. Плюс у нас с мужем общий бюджет, поэтому на некоторое время эта идея стала на стоп.

В течение пары месяцев Марина изучала другие варианты, но мысль о белой Jacquemus ее не покидала. По словам белоруски, «внутри было чувство, что она достойна носить такие дорогие вещи». Так Марина окончательно решила, что сумка ей нужна, и поставила себе цель — купить ее к своему тридцатилетию.

— Эти мысли пришли ко мне в Новый 2024 год, а юбилей у меня был в мае. Получается, сумму собирала почти полгода, — продолжает собеседница. — На протяжении этого времени я откладывала в среднем по 150 долларов (примерно 480 рублей. — Прим. ред.) в месяц. При этом особенно ни в чем себе не отказывала. В это время даже успела заказать себе еще одну сумку из Беларуси от бренда Mattioli за 300 рублей, но я все равно продолжала копить на ту самую. Ближе к моему дню рождения родственники стали дарить деньги, чтобы я купила себе, что посчитаю нужным. Муж тоже предложил добавить недостающую сумму в копилку. Я отказалась. Деньги родственников к накоплениям на сумку также не добавляла: мне было принципиально накопить своими силами. Я хотела отойти от стереотипа — если у женщины есть дорогая вещь, то ее обязательно купил мужчина. Было важно показать: «Я сама!»

Когда Марина собрала всю сумму, сразу же оформила заказ на официальном сайте Jacquemus. Сумку беларуске доставили прямиком из Парижа.

— Открытие коробки было настоящим событием, — вспоминает она. — Может быть, придавать такое большое значение вещам — неправильно, но я видела в этой покупке особую ценность. Чувства были невероятными. Особенно от осознания того, что на эту сумку я накопила сама. Например, в начале лета мы с мужем полетели на отдых. В самолете рядом со мной села девушка с копией сумки Louis Vuitton (французский люксовый бренд одежды, обуви и аксессуаров, а также ювелирных изделий. — Прим. ред.). С ее образа считывалось, что она пытается выглядеть богачкой, хотя такие бренды ей не по карману. Я посмотрела на нее и подумала: «Хорошо, что я накопила и приобрела себе оригинал».

По словам Марины, ее близкие сумку оценили, однако родителям сумму покупки она не называла.

— Думаю, если бы они услышали цифру в 790 евро, спросили бы, зачем мне такая дорогая сумка, — смеется белоруска. — Поэтому о стоимости знает только муж.

Сейчас у Марины новая цель — коричневая плетеная сумка от итальянского люксового бренда Marni. Стоит эта сумка чуть меньше, чем Jacquemus, — около 2,3 тысячи рублей.

— Но пополнить свою маленькую коллекцию планирую следующим летом: решила, что на этот год дорогих покупок достаточно, — считает Марина.

Психолог: «В основе лежит желание получить бенефиты для себя и своей идентичности»

Практикующий психолог с 20-летним опытом и директор Европейского института современной психотерапии Анна Матуляк считает, что люди готовы копить на брендовые вещи на протяжении длительного времени по нескольким причинам.

— Во-первых, бренды — это социальный статус, который демонстрируется окружающим через дорогие вещи. Когда у человека замечают определенную сумку, одежду, машину — его автоматически относят к определенному финансовому положению, — говорит Матуляк. — Во-вторых, так может происходить, когда у человека нет внутренней личностной опоры, тогда он может пытаться найти ее вовне. В данном случае — опираясь на бренды. Таким образом он как бы заявляет: «Я не простой человек, я — человек, который может позволить себе дорогие вещи».

Психолог добавляет, что, как правило, обладание тем, что другие не могут себе позволить, и демонстрация этого влияет на внутреннее состояние человека. В частности, вызывает положительные эмоции и повышает самооценку.

— То же самое можно сказать о тех, кто покупает копии люксовых брендов в большом количестве. Как я сказала ранее, бренды — это внешнее проявление, и в данном случае люди также пытаются сказать миру: «Смотрите, у меня сумка Louis Vuitton, а значит я… — и дальше по списку — крутая, достойная, какая-то еще», — продолжает собеседница.

В-третьих, перечисляет Матуляк, бренды — это условная принадлежность к тому или иному комьюнити. Покупая определенные вещи, люди как бы объединяются, между ними создается ощущение близости и связи, несмотря на то, что они могут совершенно не знать друг о друге.

— Например, человек видит у кого-то вещь от своего любимого дизайнера и думает: «О, этот человек тоже любит этот бренд. У нас есть что-то общее». Такие мысли могут поддерживать, особенно в те времена, когда с этими самыми связями все плохо, — считает психолог.

И в-четвертых: покупая бренды, люди могут компенсировать то, чего не получили в детстве. Здесь Матуляк приводит два примера.

— Первый пример — когда человек может копить деньги на реализацию детской мечты, а достигнув цели — остановиться и сосредоточить свое внимание на чем-то другом. Второй — когда покупка какой-то дорогой вещи сильно выбивается из финансового состояния, но он долго и упорно копит на нее, отказывая себе в чем-то действительно важном. А по достижении цели — ставит новую. В таком случае можем предположить, что закрывается какая-то совершенно иная психологическая потребность, — говорит специалистка. И уточняет: — Но для людей, которые циклично копят деньги, эта потребность может быть не всегда очевидна.

По мнению Матуляк, также важно понимать, что все вышеперечисленное — бессознательные процессы.

— Это не то, что человек осознанно вкладывает в покупку, руководствуясь логичными и рациональными критериями. В основе этого лежит желание — в том числе неосознанное — получить бенефиты для себя и своей идентичности.

Психолог считает, что женщин к покупке люксовых вещей также может подталкивать патриархальная культура. По словам собеседницы, тяга к брендам может проявиться в «историях, когда обеспеченный мужчина выбирает себе в спутницы молодую девушку» и поощряет ее нежелание как-либо реализовываться.

— Из опор у нее остаются только внешние атрибуты — как вариант, бренды, за счет которых она может почувствовать свою статусность и устойчивое положение в обществе, — поясняет Матуляк.

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