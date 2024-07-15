Итальянка Паолини превзошла Соболенко по гонорарам в сезоне-2024
- 15.07.2024, 20:44
На каком месте белорусcкая теннисистка?
Скоро минует месяц, как ведущая теннисистка Беларуси проводит время без соревновательного практикума.
Последний матч она провела 20 июня, когда во втором круге турнира WTA-1000 в Берлине (Германия) проиграла россиянке Дарье Касаткиной. По итогам завершившегося в воскресенье «Уимблдона» Соболенко даже рисковала утратить звание третьей ракетки мира, однако Елена Рыбакина не выполнила обязательное для этого условие – не взяла главный трофей.
Этот трофей не достался и итальянке Ясмин Паолини, которая потерпела поражение в финале второго подряд соревнования из серии «Большого шлема». Тем не менее подобная стабильность изрядно пополнила кошелек участницы с Апеннин.
После «Уимблдона» Паолини взмыла на вторую строчку в списке самых зарабатывающих теннисисток в сезоне-2024. С учетом чека за финал на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса она в календарном году пополнила счет на $4 274 510. Больше заработала лишь лидер рейтинга Ига Свёнтек – $6 826 749.
Таким образом, со второй позиции оказалась сдвинута именно Соболенко. Она в сезоне-2024 обогатилась на $3 736 491.