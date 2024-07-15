Итальянка Паолини превзошла Соболенко по гонорарам в сезоне-2024 15.07.2024, 20:44

Ясмин Паолини

На каком месте белорусcкая теннисистка?

Скоро минует месяц, как ведущая теннисистка Беларуси проводит время без соревновательного практикума.

Последний матч она провела 20 июня, когда во втором круге турнира WTA-1000 в Берлине (Германия) проиграла россиянке Дарье Касаткиной. По итогам завершившегося в воскресенье «Уимблдона» Соболенко даже рисковала утратить звание третьей ракетки мира, однако Елена Рыбакина не выполнила обязательное для этого условие – не взяла главный трофей.

Этот трофей не достался и итальянке Ясмин Паолини, которая потерпела поражение в финале второго подряд соревнования из серии «Большого шлема». Тем не менее подобная стабильность изрядно пополнила кошелек участницы с Апеннин.

После «Уимблдона» Паолини взмыла на вторую строчку в списке самых зарабатывающих теннисисток в сезоне-2024. С учетом чека за финал на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса она в календарном году пополнила счет на $4 274 510. Больше заработала лишь лидер рейтинга Ига Свёнтек – $6 826 749.

Таким образом, со второй позиции оказалась сдвинута именно Соболенко. Она в сезоне-2024 обогатилась на $3 736 491.

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