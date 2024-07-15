В 14 недоукомплектованных бригад ВСУ начало поступать оружие
- 15.07.2024, 20:45
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Об этом сообщил Зеленский.
В 14 недоукомплектованных бригад ВСУ начало поступать западное оружие.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, сообщает «Укринформ».
«Что-то начало поступать — это позитив. В частности, артиллерия и тому подобное. Но до положительного результата еще далеко», - сказал Зеленский.
Президент Украины пояснил, что 14 бригад, о которых он ранее говорил как о недоукомплектованных, были созданы как резерв. «Скажу откровенно, они создавались как резерв, но резерв, чтобы он был работающим, боевым, надо, чтобы он не только был с оружием, но и тренировался с оружием, с которым потом будет воевать», - подчеркнул президент Украины.
Отвечая на вопрос, не планируется ли использовать эти бригады в новом контрнаступлении, Зеленский ответил, что резерв необходим прежде всего для того, чтобы проводить ротации.