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В одном из хозяйств Пинского района стихия повредила около 40% посевов

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  • 15.07.2024, 21:04
В одном из хозяйств Пинского района стихия повредила около 40% посевов

В основном пострадали поля с озимыми.

Сильный ветер 14 июля повредил около 40% зерновых культур ОАО «Лопатино» в Пинском районе на площади в 1,2 тысячи га, сообщило руководство сельхозпредприятия.

«Оценки пока предварительные, только объезжаем поля. Повреждена кукуруза практически на 500 га, зерновые — где-то на 700 га. Колосья полностью лежат на земле, зерно выбито», — рассказал директор «Лопатино» Сергей Крыльчук.

В основном пострадали поля с озимыми рожью и тритикале, около 100 га яровых.

Ураган в этой местности продолжался всего около 5-7 минут. В результате были повреждены дома, постройки, сельскохозяйственные здания и другие сооружения. Были сорваны крыши, повалены деревья, заборы, опоры линии электропередач.

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