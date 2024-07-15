В одном из хозяйств Пинского района стихия повредила около 40% посевов

В одном из хозяйств Пинского района стихия повредила около 40% посевов1
- 15.07.2024, 21:04
В основном пострадали поля с озимыми.
Сильный ветер 14 июля повредил около 40% зерновых культур ОАО «Лопатино» в Пинском районе на площади в 1,2 тысячи га, сообщило руководство сельхозпредприятия.
«Оценки пока предварительные, только объезжаем поля. Повреждена кукуруза практически на 500 га, зерновые — где-то на 700 га. Колосья полностью лежат на земле, зерно выбито», — рассказал директор «Лопатино» Сергей Крыльчук.
В основном пострадали поля с озимыми рожью и тритикале, около 100 га яровых.
Ураган в этой местности продолжался всего около 5-7 минут. В результате были повреждены дома, постройки, сельскохозяйственные здания и другие сооружения. Были сорваны крыши, повалены деревья, заборы, опоры линии электропередач.