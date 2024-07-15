Стал известен главный претендент на «Золотой мяч»-2024 15.07.2024, 21:12

Церемония вручения самой престижной награды в мировом футболе пройдет 28 октября.

Известный портал goal.com после окончания Кубка Америки и чемпионата Европы обновил рейтинг фаворитов на победу премии «Золотой мяч-2024».

По информации источника, первым в списке претендентов стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Помимо испанца в топ-5 вошли футболисты мадридского «Реала» бразилец Винисиус, англичанин Джуд Беллингем и испанец Дани Карвахаль, а также аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

Француз Килиан Мбаппе стал седьмым, лучший молодой футболист Евро-2024 испанец Ламин Ямаль — 12-ым, а аргентинец Лионель Месси расположился на 16-ой строчке.

Напомним, Родри вместе со сборной Испании стал победителем Евро-2024, а Кубок Америки завоевала сборная Аргентины.

Церемония вручения самой престижной награды в мировом футболе пройдет 28 октября в парижском Театре «Шатле».

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