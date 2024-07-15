Можно ли из балкона сделать кухню или комнату? 15.07.2024, 21:21

В ЖКХ разъяснили.

Что нужно знать, если вы собрались переделать балкон или лоджию под кухню, рассказали в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Если коротко — сделать жилую комнату нельзя, погреб — можно, но это потребует усилий и времени.

Есть положение об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки от 16 мая 2013 года № 384, утвержденное правительством. Согласно документу, запрещается переустройство балконов и лоджий в отапливаемые помещения. Выполнение данного вида работ приведет к нарушению параметров работы системы отопления из-за изменения площади отапливаемого помещения.

Что касается того, можно ли сделать «погреб» для хранения овощей под балконом (лоджией) на первом этаже с обустройством доступа в эти помещения с балконов и лоджий посредством люков, то такие работы относятся к работам по реконструкции и требуют не только разрешение местного исполнительного и распорядительного органа, но и разработки проектной документации, ее согласования и прохождения государственной экспертизы в установленном порядке.

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