Центробанк РФ засекретил последние доступные данные о торгах долларом и евро 3 15.07.2024, 21:39

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Регулятор объясняет это «ограничением санкционного влияния».

Центробанк объявил, что приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. Опубликованные ранее данные удалены с его сайта. Регулятор объясняет это «ограничением санкционного влияния».

До этого он ежедневно публиковал информацию об оборотах торгов долларом, евро и юанем с расчетами «завтра» — общих и межбанковских. Их официальные курсы будут рассчитываться как прежде: юань — по результатам биржевых торгов, доллара и евро — на основе сделок на внебиржевом рынке, о которых банки продолжат отчитываться перед ЦБ.

Значимая часть сделок на внебиржевом рынке относится к трансграничным, то есть заключается между резидентом и нерезидентом, отмечал ЦБ, но эти данные он отдельно не указывал. Поэтому апелляция к санкционным рискам удивила экспертов.

«Мне сложно придумать, — ответил экономист российского банка на вопрос, какие риски мог таким образом купировать ЦБ. — Любые агрегированные данные снимают вопросы к отдельным банкам». Он предполагает, что статистика была закрыта «про запас» и сравнивает ситуацию с прекращением публикации данных о внешней торговле после начала войны: «Потом посмотрели — ничего страшного, и снова стали публиковать цифры и по экспорту, и по импорту». Этими данными пользовались нечасто и немногие, удивляется собеседник The Moscow Times: «Не написали бы в [телеграм-] канале ЦБ — и не заметили бы». Управляющий директор «Эксперт РА» Антон Табах назвал мотивировку ЦБ «достаточно понятной и прозрачной», но какую уязвимость закрыл ЦБ вместе с данными, не указал.

Вряд ли сокрытие информации существенно повлияет на рынок, заявил он Frank Media: крупные игроки и так будут в курсе происходящего. А вот «широкая публика, журналисты и аналитики будут информироваться с задержкой и/или реже чем ежедневно», продолжает он, добавляя, что новые ограничения «прозрачности не будут, конечно, способствовать».

Именно из-за непрозрачности некоторые участники рынка сомневались в адекватности рассчитанного по новой методике, на основе сделок на внебиржевом рынке, курса рубля. На бирже можно наблюдать за ходом торгов в режиме реального времени, а теперь ЦБ в 15:30 объявляет курс. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признавала проблему, обещая вскоре раскрыть подробную методологию расчета официального курса: «Мы обладаем всей полнотой данных в ежедневном режиме о внебиржевых операциях. Мы понимаем озабоченность рынка по поводу прозрачности курса. <…> На наш взгляд, наш способ [расчета официального курса] отражает экономическую стоимость рубля». Пока же ЦБ сделал рынок абсолютно непрозрачным.

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