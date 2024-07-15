В Гродно мужчина катался на самокате с косой в руках 2 15.07.2024, 21:49

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Что было дальше.

В Гродно прохожих пугал парень на самокате с косой. Оказалось, мужчина был пьян, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

В ночь с воскресенья на понедельник на улице Белуша заметили странного персонажа. Мужчина катался на самокате с косой в руках. При этом он напугал молодых людей. Те вызвали милицию, самокатчика задержали.

«В выдыхаемом воздухе у него зафиксировано 2,6 промилле алкоголя», — рассказали в милиции.

Его действиям пообещали дать правовую оценку.

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