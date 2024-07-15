Искусственный интеллект шутит лучше людей 1 15.07.2024, 22:03

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Исследование.

Помните культовую сцену из фильма «Я, робот», где герой Уилла Смита спрашивает, может ли робот написать симфонию. Сегодня тот мог бы гордо ответить, что может написать очень смешную комедию. По крайней мере, к такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии (USC).

В ходе эксперимента ученые сравнивали реакцию аудитории на шутки, сгенерированные ChatGPT и написанные людьми. Для чистоты эксперимента слушателям не раскрывали авторство шутки.

Первой задачей было сделать комические расшифровки для аббревиатур. Второе – продолжить фразу, чтобы это было смешно. Например, «наименее известная комната в Белом доме ___».

В результате под 70% участников назвали шутки от чата более смешными, а 26,5% отдали предпочтение людям. И только приблизительно 5% опрошенных оценили приколы из обоих источников одинаково (не)смешными.

По словам доктора социальной психологии Дрю Горенца, чатбот не способен испытывать эмоции, однако сгенерированные им ответы все равно смешат людей. Это исследование доказывает предположение социологов о том, что эмоции не являются обязательным ингредиентом комедианта, чтобы радовать людей.

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